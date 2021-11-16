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Россия с декабря возобновит авиасообщение ещё с пятью странами

Кроме того, с этой же даты, 1 декабря, снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

16 ноября, 08:47

Фото © Pixabay

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами: Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Так, в Аргентину и Бразилию можно будет летать по маршрутам Москва — Буэнос-Айрес и Москва — Рио-де-Жанейро дважды в неделю. С такой же периодичностью будут совершаться полёты из российской столицы в Сан-Хосе (Коста-Рика). В Бангладеш также будет запущено два рейса в неделю из Москвы в Дакку, а в монгольскую столицу полёты будут совершаться трижды в неделю из Москвы и по одному разу — из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

Кроме того, с этой же даты снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полётов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Лайф рассказывал, что с 9 ноября РФ возобновила ранее приостановленное из-за коронавируса авиасообщение с девятью странами: Нидерландами, Норвегией, Швецией, Словенией, Ираном, Оманом, Тунисом, Таиландом и Багамскими островами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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