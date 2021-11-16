Россия с декабря возобновит авиасообщение ещё с пятью странами
Кроме того, с этой же даты, 1 декабря, снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.
Фото © Pixabay
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами: Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Так, в Аргентину и Бразилию можно будет летать по маршрутам Москва — Буэнос-Айрес и Москва — Рио-де-Жанейро дважды в неделю. С такой же периодичностью будут совершаться полёты из российской столицы в Сан-Хосе (Коста-Рика). В Бангладеш также будет запущено два рейса в неделю из Москвы в Дакку, а в монгольскую столицу полёты будут совершаться трижды в неделю из Москвы и по одному разу — из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.
Кроме того, с этой же даты снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полётов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром", — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее Лайф рассказывал, что с 9 ноября РФ возобновила ранее приостановленное из-за коронавируса авиасообщение с девятью странами: Нидерландами, Норвегией, Швецией, Словенией, Ираном, Оманом, Тунисом, Таиландом и Багамскими островами.
Коронавирус: Главное
Привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим
сегодня в 08:34
Терапевт из Волгограда заработал свыше 170 тысяч на липовых сертификатах о вакцинации
сегодня в 08:09
Россиянам с 16 ноября начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от ковида в МФЦ
сегодня в 03:58
Комментариев: 0