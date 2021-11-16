Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

РФ с 12 декабря снимает ограничения на железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как уточняется в релизе, возобновить пассажирское железнодорожное сообщение решено на взаимной основе. В сутки по маршруту Северная столица — Хельсинки будет следовать две пары поездов. Пассажиры и работники железнодорожного сообщения должны будут неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, в конце октября на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё российский лидер Владимир Путин допустил возобновление в конце года туристических поездок между странами по железной дороге. Глава государства отметил, что большой урон был нанесён туристической отрасли.