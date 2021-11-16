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Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

Поезда будут курсировать из Питера в Хельсинки. Пассажирам придётся неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

16 ноября, 08:45
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

РФ с 12 декабря снимает ограничения на железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как уточняется в релизе, возобновить пассажирское железнодорожное сообщение решено на взаимной основе. В сутки по маршруту Северная столица — Хельсинки будет следовать две пары поездов. Пассажиры и работники железнодорожного сообщения должны будут неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

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Напомним, в конце октября на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё российский лидер Владимир Путин допустил возобновление в конце года туристических поездок между странами по железной дороге. Глава государства отметил, что большой урон был нанесён туристической отрасли.

Ранее Россия призвала Финляндию пускать в страну российских туристов, привитых "Спутником V". Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что "принципиально технических сложностей с финской стороны нет".

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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