Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
Поезда будут курсировать из Питера в Хельсинки. Пассажирам придётся неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
РФ с 12 декабря снимает ограничения на железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как уточняется в релизе, возобновить пассажирское железнодорожное сообщение решено на взаимной основе. В сутки по маршруту Северная столица — Хельсинки будет следовать две пары поездов. Пассажиры и работники железнодорожного сообщения должны будут неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Напомним, в конце октября на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё российский лидер Владимир Путин допустил возобновление в конце года туристических поездок между странами по железной дороге. Глава государства отметил, что большой урон был нанесён туристической отрасли.
Ранее Россия призвала Финляндию пускать в страну российских туристов, привитых "Спутником V". Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что "принципиально технических сложностей с финской стороны нет".
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