Замначальника департамента мэрии Красноярска отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями

Начальник Департамента городского хозяйства Красноярска Сергей Супрун арестован на два месяца, сообщается в пресс-релизе Железнодорожного районного суда.

"Суд... избрал в отношении Супруна Сергея Анатольевича, работающего заместителем руководителя Департамента городского хозяйства Администрации Красноярска, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в материале.

Супрун был задержан в понедельник, 15 ноября, по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями на его прежней работе — в МУК "Красноярское".

По версии следствия, в апреле 2019 года чиновник поручил одной из сотрудниц списать долг по коммунальным услугам на сумму более 138 тысяч рублей его знакомой. В результате задолженность исчезла без фактического погашения.

Также в мае этого года перед своим увольнением Супрун приказал сотруднице бухгалтерии включить в расчёт денежного содержания компенсацию в размере более 270 тысяч рублей. Подозреваемый подписал платёжные документы и незаконно получил деньги.

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