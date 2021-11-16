Замначальника департамента мэрии Красноярска отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями
Суд арестовал Сергея Супруна на два месяца. Ранее мужчина возглавлял одно из муниципальных предприятий.
Фото © Pexels
Начальник Департамента городского хозяйства Красноярска Сергей Супрун арестован на два месяца, сообщается в пресс-релизе Железнодорожного районного суда.
"Суд... избрал в отношении Супруна Сергея Анатольевича, работающего заместителем руководителя Департамента городского хозяйства Администрации Красноярска, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в материале.
Супрун был задержан в понедельник, 15 ноября, по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями на его прежней работе — в МУК "Красноярское".
По версии следствия, в апреле 2019 года чиновник поручил одной из сотрудниц списать долг по коммунальным услугам на сумму более 138 тысяч рублей его знакомой. В результате задолженность исчезла без фактического погашения.
Также в мае этого года перед своим увольнением Супрун приказал сотруднице бухгалтерии включить в расчёт денежного содержания компенсацию в размере более 270 тысяч рублей. Подозреваемый подписал платёжные документы и незаконно получил деньги.
Ранее Лайф рассказывал, как в Красноярске ФСБ задержала вербовщиков террористов. Преступники относились к террористической организации "Катиба ат-таухид валь-джихад"*.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0