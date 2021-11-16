Первая шайба Чинахова в НХЛ помогла "Коламбусу" победить "Детройт"
По итогам встречи 20-летний российский нападающий был признан главной звездой.
Фото © ХК "Коламбус Блю Джекетс"
"Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке победил клуб "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Главной звездой встречи был признан российский нападающий Егор Чинахов. На его счету одна заброшенная шайба и две результативные передачи.
💙 NOTHING LIKE A CELLY WITH SILLY 💙 pic.twitter.com/jC9wW8KuxH— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 16, 2021
Гол стал для 20-летнего форварда первым в НХЛ. Всего в девяти матчах лиги в этом сезоне он набрал четыре очка.
Весной Чинахов в составе омского "Авангарда" стал обладателем Кубка Гагарина. После этого он подписал трёхлетний контракт новичка с "Коламбусом".
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