Первая шайба Чинахова в НХЛ помогла "Коламбусу" победить "Детройт"

"Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке победил клуб "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи был признан российский нападающий Егор Чинахов. На его счету одна заброшенная шайба и две результативные передачи.

💙 NOTHING LIKE A CELLY WITH SILLY 💙 pic.twitter.com/jC9wW8KuxH — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 16, 2021

Гол стал для 20-летнего форварда первым в НХЛ. Всего в девяти матчах лиги в этом сезоне он набрал четыре очка.