Семья хоккеиста клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина пострадала от действий наглого енота, который забрался на виллу спортсмена и стащил соску у его маленького сына.

Фото © Instagram / nastyashubskaya

"Пришёл, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты, вернулся и как ни в чём не бывало зашёл к нам на виллу в поисках еды. Еле его прогнали", — написала супруга Овечкина Анастасия Шубская в сториз в "Инстаграме", прикрепив фото злоумышленника.

Тем не менее она умилилась зверю, отметив его пальчики.