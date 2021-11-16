"Еле его прогнали": Енот забрался на виллу хоккеиста Овечкина и стащил соску его сына
После кражи зверёк ушёл, но затем вернулся и, как будто ничего не было, начал искать еду.
Семья хоккеиста клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина пострадала от действий наглого енота, который забрался на виллу спортсмена и стащил соску у его маленького сына.
"Пришёл, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты, вернулся и как ни в чём не бывало зашёл к нам на виллу в поисках еды. Еле его прогнали", — написала супруга Овечкина Анастасия Шубская в сториз в "Инстаграме", прикрепив фото злоумышленника.
Тем не менее она умилилась зверю, отметив его пальчики.
Ранее Александр Овечкин поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ. Российский хоккеист забросил 742-ю шайбу за всё время игр в Национальной хоккейной лиге.
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