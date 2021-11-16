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"Еле его прогнали": Енот забрался на виллу хоккеиста Овечкина и стащил соску его сына

После кражи зверёк ушёл, но затем вернулся и, как будто ничего не было, начал искать еду.

16 ноября, 03:42

Фото © Instagram / nastyashubskaya

Семья хоккеиста клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина пострадала от действий наглого енота, который забрался на виллу спортсмена и стащил соску у его маленького сына.

Фото © Instagram / nastyashubskaya

Фото © Instagram / nastyashubskaya

"Пришёл, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты, вернулся и как ни в чём не бывало зашёл к нам на виллу в поисках еды. Еле его прогнали", — написала супруга Овечкина Анастасия Шубская в сториз в "Инстаграме", прикрепив фото злоумышленника.

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Тем не менее она умилилась зверю, отметив его пальчики.

Ранее Александр Овечкин поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ. Российский хоккеист забросил 742-ю шайбу за всё время игр в Национальной хоккейной лиге.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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