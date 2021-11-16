В России выявили минимальное с 27 октября суточное число случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 36 818 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,4%.

Как отмечается, у 6,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 34 161 человек. Скончалось 1240 человек — на одного человека меньше, чем 13 ноября, когда был зафиксирован антирекорд по смертности. Условная летальность осталась на уровне 2,82%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 9 145 912 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 7 846 448 человека. За весь период в России умерло 257 837 человек", — отмечается в сообщении штаба.