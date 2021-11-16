НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко сообщил о 20 тысячах иностранных военных на границе с Белоруссией

Лидер республики не понимает, для чего против беженцев задействовать самолёты, вертолёты и танки.

16 ноября, 09:16
<p>Фото © ТАСС / Оксана Манчук / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Оксана Манчук / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о присутствии около 20 тысяч иностранных военных на границе с республикой, сообщает БелТА.

"На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск — до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Всё это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", — рассказал президент.

Лукашенко добавил, что не понимает, зачем против беженцев задействовать "самолёты, вертолёты и танки".

Лукашенко заявил, что мигрантам на белорусско-польской границе пытаются доставить оружие

Лукашенко заявил, что мигрантам на белорусско-польской границе пытаются доставить оружие

Также белорусский президент обвинил польских политиков и Евросоюз в закрытии проектов трансграничного сотрудничества вместо поиска вместе с Минском решения миграционного кризиса.

"Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем", — указал глава государства.

"Сценарий ровно тот же": Политолог Жаров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе могли организовать США

"Сценарий ровно тот же": Политолог Жаров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе могли организовать США

Ранее Лайф рассказал, что США готовят новые санкции против Белоруссии. Таким образом Запад хочет привлечь Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы, указали в Госдепе.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1