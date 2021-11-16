Лукашенко сообщил о 20 тысячах иностранных военных на границе с Белоруссией
Лидер республики не понимает, для чего против беженцев задействовать самолёты, вертолёты и танки.
Фото © ТАСС / Оксана Манчук / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о присутствии около 20 тысяч иностранных военных на границе с республикой, сообщает БелТА.
"На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск — до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Всё это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", — рассказал президент.
Лукашенко добавил, что не понимает, зачем против беженцев задействовать "самолёты, вертолёты и танки".
Также белорусский президент обвинил польских политиков и Евросоюз в закрытии проектов трансграничного сотрудничества вместо поиска вместе с Минском решения миграционного кризиса.
"Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем", — указал глава государства.
"Сценарий ровно тот же": Политолог Жаров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе могли организовать США
Ранее Лайф рассказал, что США готовят новые санкции против Белоруссии. Таким образом Запад хочет привлечь Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы, указали в Госдепе.
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