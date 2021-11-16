Лукашенко заявил, что мигрантам на белорусско-польской границе пытаются доставить оружие
Президент Белоруссии отметил, что это может привести к силовому конфликту, чего допустить ни в коем случае нельзя.
Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему известно о попытках передачи оружия беженцам на границе с Польшей. Об этом он сообщил на совещании по ситуации с мигрантами.
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"Нам сейчас главное — защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния", — приводит его слова официальный сайт президента Белоруссии.
Лукашенко отметил, что его удивляет реакция польских политиков и чиновников Европейского союза. По его словам, вместо поиска совместного с Минском решения ЕС сворачивает проекты трансграничного сотрудничества, угрожает очередными санкциями, строительством пятиметровой стены и полным закрытием границы.
"Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем", — отрезал глава Белоруссии.
Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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