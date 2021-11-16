Лукашенко заявил, что мигрантам на белорусско-польской границе пытаются доставить оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему известно о попытках передачи оружия беженцам на границе с Польшей. Об этом он сообщил на совещании по ситуации с мигрантами.

"Нам сейчас главное — защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния", — приводит его слова официальный сайт президента Белоруссии.