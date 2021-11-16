Дважды победивший Макгрегора Пуарье назвал Петра Яна лучшим боксёром в UFC

Американский боец смешанных единоборств Дастин Пуарье считает россиянина Петра Яна лучшим боксёром в UFC. Об этом он рассказал на ютуб-канале The MMA Hour.

"Он великолепно перемещается в октагоне, избегая лишних движений. Грамотная работа ног позволяет ему всегда оказываться в нужный момент в нужном месте. При этом он постоянно меняет направление ударов, пробивая то выше, то ниже. Безусловно, Ян на данный момент является лучшим боксёром в UFC", — заявил Пуарье.

В марте Ян лишился чемпионского пояса во время поединка с американцем Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби представитель США отказался защищать титул в поединке с россиянином из-за проблем со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим американцем, Кори Сэндхэгеном, и стал временным чемпионом в легчайшем весе.