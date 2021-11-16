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Дважды победивший Макгрегора Пуарье назвал Петра Яна лучшим боксёром в UFC

В декабре американцу предстоит поединок за чемпионский титул в лёгкой весовой категории.

16 ноября, 09:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWEA-k4LVu3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dustinpoirier</a></p>

Фото © Instagram / dustinpoirier

Американский боец смешанных единоборств Дастин Пуарье считает россиянина Петра Яна лучшим боксёром в UFC. Об этом он рассказал на ютуб-канале The MMA Hour.

"Он великолепно перемещается в октагоне, избегая лишних движений. Грамотная работа ног позволяет ему всегда оказываться в нужный момент в нужном месте. При этом он постоянно меняет направление ударов, пробивая то выше, то ниже. Безусловно, Ян на данный момент является лучшим боксёром в UFC", — заявил Пуарье.

В марте Ян лишился чемпионского пояса во время поединка с американцем Алджамейном Стерлингом в Лас-Вегасе, его дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову. Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби представитель США отказался защищать титул в поединке с россиянином из-за проблем со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим американцем, Кори Сэндхэгеном, и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

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Пуарье два своих последних поединка провёл против ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, и одержал две победы. 11 декабря он подерётся с Шарлисом Оливейрой из Бразилии за титул чемпиона в лёгком весе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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