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СМИ: Российского бойца ММА арестовали в США после убийства врача из-за спора о вакцинации

Залог за освобождение 27-летнего спортсмена составляет миллион долларов.

16 ноября, 08:38
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id296851315?z=photo296851315_456239156/photos296851315" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Акмал Хожиев</a></p>

Фото © VK / Акмал Хожиев

Российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати на острове Гуам в Тихом океане, являющемся владением США. Об этом пишет MMA Junkie.

Сообщается, что у Хожиева и Рибати возник спор о вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом 27-летний спортсмен уже признал свою вину. При задержании он находился рядом с телом убитого.

Несколько месяцев назад Хожиева выгнали из одного из спортивных залов на Гуаме в связи с угрозами посетителям и персоналу. В тот же зал ранее ходил тренироваться и Рибати.

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Хожиев является активным противником массовой вакцинации. В ходе профессиональной карьеры он провёл четыре поединка в ММА, одержав три победы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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