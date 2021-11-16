СМИ: Российского бойца ММА арестовали в США после убийства врача из-за спора о вакцинации

Российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати на острове Гуам в Тихом океане, являющемся владением США. Об этом пишет MMA Junkie.

Сообщается, что у Хожиева и Рибати возник спор о вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом 27-летний спортсмен уже признал свою вину. При задержании он находился рядом с телом убитого.

Несколько месяцев назад Хожиева выгнали из одного из спортивных залов на Гуаме в связи с угрозами посетителям и персоналу. В тот же зал ранее ходил тренироваться и Рибати.