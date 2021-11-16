СМИ: Российского бойца ММА арестовали в США после убийства врача из-за спора о вакцинации
Залог за освобождение 27-летнего спортсмена составляет миллион долларов.
Фото © VK / Акмал Хожиев
Российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати на острове Гуам в Тихом океане, являющемся владением США. Об этом пишет MMA Junkie.
Сообщается, что у Хожиева и Рибати возник спор о вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом 27-летний спортсмен уже признал свою вину. При задержании он находился рядом с телом убитого.
Несколько месяцев назад Хожиева выгнали из одного из спортивных залов на Гуаме в связи с угрозами посетителям и персоналу. В тот же зал ранее ходил тренироваться и Рибати.
Хожиев является активным противником массовой вакцинации. В ходе профессиональной карьеры он провёл четыре поединка в ММА, одержав три победы.
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