Пресс-служба РФС опубликовала видео из раздевалки сборной России после проигранного матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

На кадрах можно увидеть, как в раздевалке стоит оглушительная тишина, а сильнее всех из-за проигрыша переживал Фёдор Кудряшов, который и стал автором злополучного автогола.