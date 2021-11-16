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Звенящая тишина: В Сети появилось видео из раздевалки сборной России после проигранного матча с Хорватией

Ранее наша национальная команда не сумела напрямую пробиться на ЧМ-2022 в Катаре и сыграет в стыковых встречах.

16 ноября, 09:09

Пресс-служба РФС опубликовала видео из раздевалки сборной России после проигранного матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

На кадрах можно увидеть, как в раздевалке стоит оглушительная тишина, а сильнее всех из-за проигрыша переживал Фёдор Кудряшов, который и стал автором злополучного автогола.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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