Дерматолог Скорогудаева назвала главную ошибку ношения защитной маски на морозе

Ношение защитной медицинской маски на морозе в качестве защиты от холода неблагоприятно сказывается на здоровье кожи лица. В зимнее время года таким методом пользоваться не стоит, рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

"Маска увлажняется за счёт дыхания. Вслед за этим увлажняется и лицо. Если человек идёт в медицинской маске по улице в мороз, его кожа может обветриться", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Медик заметила, что излишняя влага отводит тепло, а ветер многократно усиливает этот эффект, и призвала не создавать излишней влажности в области лица на холоде. По словам доктора, лучшим способом защититься от холода является шарф. При этом она не советует использовать шерстяные ткани, которые могут вызвать раздражения на коже.