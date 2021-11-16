Дерматолог Скорогудаева назвала главную ошибку ношения защитной маски на морозе
Для защиты от ветра и холода медик советует пользоваться тёплым шарфом, но не из шерстяной ткани.
Фото © Pexels
Ношение защитной медицинской маски на морозе в качестве защиты от холода неблагоприятно сказывается на здоровье кожи лица. В зимнее время года таким методом пользоваться не стоит, рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
"Маска увлажняется за счёт дыхания. Вслед за этим увлажняется и лицо. Если человек идёт в медицинской маске по улице в мороз, его кожа может обветриться", — приводит её слова "Вечерняя Москва".
Медик заметила, что излишняя влага отводит тепло, а ветер многократно усиливает этот эффект, и призвала не создавать излишней влажности в области лица на холоде. По словам доктора, лучшим способом защититься от холода является шарф. При этом она не советует использовать шерстяные ткани, которые могут вызвать раздражения на коже.
Ранее дерматолог Виктория Грибель рассказала Лайфу, как сохранить здоровье кожи при масочном режиме и на удалёнке. По её словам, важен не только внешний уход, но и правильное питание, а также физические нагрузки и здоровый сон.
Комментариев: 0