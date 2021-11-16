Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не хотел бы сыграть против сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Об этом в своей колонке для "Спорт-экспресса" рассказал Дмитрий Аленичев.

"Не хочется встречаться в стыках со сборной России, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха", — сказал Сантуш бывшему игроку национальной команды России Дмитрию Аленичеву.