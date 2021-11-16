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"Надеюсь, увидимся в Катаре": Тренер сборной Португалии заявил, что не хочет играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Ранее Криштиану Роналду и компания уступили дома Сербии и не сумели напрямую пробиться на мундиаль.

16 ноября, 09:26

Фото © ТАСС / dpa / Cezaro De Luca

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не хотел бы сыграть против сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Об этом в своей колонке для "Спорт-экспресса" рассказал Дмитрий Аленичев.

"Не хочется встречаться в стыках со сборной России, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха", — сказал Сантуш бывшему игроку национальной команды России Дмитрию Аленичеву.

"Никаких оправданий": Роналду уверен, что Португалия пробьётся на ЧМ-2022 через стыковые матчи

"Никаких оправданий": Роналду уверен, что Португалия пробьётся на ЧМ-2022 через стыковые матчи

Ранее Лайф сообщал, что сборная Португалии проиграла Сербии в домашнем матче отбора ЧМ-2022 и не сумела пробиться на турнир напрямую. Теперь ей придётся играть в стыковых встречах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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