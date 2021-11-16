"Надеюсь, увидимся в Катаре": Тренер сборной Португалии заявил, что не хочет играть с Россией в стыках ЧМ-2022
Ранее Криштиану Роналду и компания уступили дома Сербии и не сумели напрямую пробиться на мундиаль.
Фото © ТАСС / dpa / Cezaro De Luca
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не хотел бы сыграть против сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Об этом в своей колонке для "Спорт-экспресса" рассказал Дмитрий Аленичев.
"Не хочется встречаться в стыках со сборной России, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха", — сказал Сантуш бывшему игроку национальной команды России Дмитрию Аленичеву.
Ранее Лайф сообщал, что сборная Португалии проиграла Сербии в домашнем матче отбора ЧМ-2022 и не сумела пробиться на турнир напрямую. Теперь ей придётся играть в стыковых встречах.
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