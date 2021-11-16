Обстановка накаляется: Штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами
Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ. Толпу удалось оттеснить.
Скриншот © LIFE
Штурмующие границу беженцы начали забрасывать камнями польских солдат. Видео © LIFE
Обстановка на белорусско-польской границе стремительно накаляется. Так, пытающие пробраться на территорию Польши беженцы начали забрасывать польских силовиков камнями и ломать ограждения. На месте событий работают корреспонденты Лайфа.
Судя по кадрам, агрессию по отношению к пограничникам начали проявлять десятки мигрантов. Причём одни занимаются "поставкой" камней со всей округи, а другие забрасывают ими поляков. Конфликт происходит за забором с колючей проволокой. На видео слышны крики и звуки отлетающих камней. Также запечатлён момент, как группа беженцев ломает ограждения.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в ответ на камни в сторону беженцев полетели светошумовые гранаты. Кроме того, польские пограничники применили против мигрантов водомёт, также в ход идёт и газ. Отмечается, что сейчас толпу удалось оттеснить от границы.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. При этом в Брюсселе не стали раскрывать суть потенциальных ограничений для сопредельной республики.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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