Штурмующие границу беженцы начали забрасывать камнями польских солдат. Видео © LIFE

Обстановка на белорусско-польской границе стремительно накаляется. Так, пытающие пробраться на территорию Польши беженцы начали забрасывать польских силовиков камнями и ломать ограждения. На месте событий работают корреспонденты Лайфа.

Судя по кадрам, агрессию по отношению к пограничникам начали проявлять десятки мигрантов. Причём одни занимаются "поставкой" камней со всей округи, а другие забрасывают ими поляков. Конфликт происходит за забором с колючей проволокой. На видео слышны крики и звуки отлетающих камней. Также запечатлён момент, как группа беженцев ломает ограждения.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в ответ на камни в сторону беженцев полетели светошумовые гранаты. Кроме того, польские пограничники применили против мигрантов водомёт, также в ход идёт и газ. Отмечается, что сейчас толпу удалось оттеснить от границы.