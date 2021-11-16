Названы сроки сдачи теста на ковид после контакта с больным
Из постановления главного санитарного врача России следует, что исследование нужно проводить на 10–12-й день.
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Анализ на наличие коронавирусной инфекции в организме следует проводить на 10–12-й день после контакта с заражённым. Об этом сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
"Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10–12-й день со дня последнего контакта с больным CoViD-19", — говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Кроме того, из документа следует, что россияне, которые прошли полный курс вакцинации от ковида, в течение полугода могут не уходить на изоляцию после контакта с больным. Это распространяется на тех, у кого нет никаких симптомов. При этом люди, не сделавшие прививку, должны самоизолироваться на 14 дней.
Ранее Минздрав утвердил форму бумажного сертификата о вакцинации от ковида. Документ, в котором отражаются данные о введении всех компонентов вакцины, выдаётся по устному запросу непосредственно после прививки.
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