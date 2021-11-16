Названы сроки сдачи теста на ковид после контакта с больным

Анализ на наличие коронавирусной инфекции в организме следует проводить на 10–12-й день после контакта с заражённым. Об этом сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10–12-й день со дня последнего контакта с больным CoViD-19", — говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Кроме того, из документа следует, что россияне, которые прошли полный курс вакцинации от ковида, в течение полугода могут не уходить на изоляцию после контакта с больным. Это распространяется на тех, у кого нет никаких симптомов. При этом люди, не сделавшие прививку, должны самоизолироваться на 14 дней.