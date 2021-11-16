Лукашенко намерен обсудить с Путиным миграционный кризис и попросить о содействии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить миграционный кризис на белорусско-польской границе с российским лидером Владимиром Путиным, и не исключил, что попросит о содействии.

"Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного — это наша общая граница, Союзного государства, — вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (российскую сторону. — Прим. Лайфа) в этот кризис беженцев", — приводит его слова БелТА.