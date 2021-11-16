Лукашенко намерен обсудить с Путиным миграционный кризис и попросить о содействии
Президент указал, что к сложившейся ситуации Москва не имеет никакого отношения, и назвал обвиняющих РФ представителей коллективного Запада мерзавцами.
Фото © Сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить миграционный кризис на белорусско-польской границе с российским лидером Владимиром Путиным, и не исключил, что попросит о содействии.
"Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного — это наша общая граница, Союзного государства, — вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (российскую сторону. — Прим. Лайфа) в этот кризис беженцев", — приводит его слова БелТА.
Лукашенко назвал европейских политиков, обвиняющих в сложившейся ситуации Москву, мерзавцами, и добавил, что РФ не имеет к этому никакого отношения. В сообщении агентства уточняется, что разговор двух лидеров состоится сегодня, 16 ноября.
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Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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