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Понасенков назвал гнилью комиков из "Что было дальше?", сравнив с бактериями

При этом публицист вовсе не скрывает, что согласился на съёмки ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Он подчеркнул, что "победил в войне, захватив трофеи с собой".

16 ноября, 09:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CApfBxoo2lr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgenii_ponasenkov</a></p>

Фото © Instagram / evgenii_ponasenkov

Известный публицист, историк Евгений Понасенков стал первым гостем в истории юмористического ютуб-шоу "Что было дальше" (ЧБД), который не стал выслушивать версии комиков до конца и рассказал зрителям свою заранее подготовленную историю. Во время съёмок он не был любезен с ребятами, а сейчас "маэстро" вообще перешёл на грубые оскорбления.

"Я знаю, что это быдлячество. Я сделал всё по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Это откровенно животный мир, даже бактериальный, всё это по части микробиологов, это не секрет", — отрезал историк в интервью на ютуб-канале "Надо обсудить".

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При этом, по мнению Понасенкова, в участии в ЧБД есть огромный плюс в виде многомиллионных просмотров шоу. Поэтому публицист вовсе не скрывает, что согласился на съёмки ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Он подчеркнул, что "победил в войне, захватив трофеи с собой". Поясним, что в данном случае это была реклама новой книги Понасенкова.

А ранее Понасенков подверг критике свадьбу Моргенштерна, рекомендовав СМИ не возводить связанные с ним ситуации в ранг выдающегося события.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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