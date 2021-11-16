Понасенков назвал гнилью комиков из "Что было дальше?", сравнив с бактериями

Известный публицист, историк Евгений Понасенков стал первым гостем в истории юмористического ютуб-шоу "Что было дальше" (ЧБД), который не стал выслушивать версии комиков до конца и рассказал зрителям свою заранее подготовленную историю. Во время съёмок он не был любезен с ребятами, а сейчас "маэстро" вообще перешёл на грубые оскорбления.

"Я знаю, что это быдлячество. Я сделал всё по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Это откровенно животный мир, даже бактериальный, всё это по части микробиологов, это не секрет", — отрезал историк в интервью на ютуб-канале "Надо обсудить".

При этом, по мнению Понасенкова, в участии в ЧБД есть огромный плюс в виде многомиллионных просмотров шоу. Поэтому публицист вовсе не скрывает, что согласился на съёмки ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Он подчеркнул, что "победил в войне, захватив трофеи с собой". Поясним, что в данном случае это была реклама новой книги Понасенкова.