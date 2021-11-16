Глава "Нафтогаза" Витренко раскрыл реальные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
Из-за риска потерять огромные суммы Киев хочет заблокировать газопровод и надеется на помощь США.
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После запуска газопровода "Северный поток — 2" Украина будет терять каждый год по два миллиарда долларов. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны", — сказал Витренко в интервью Reuters.
Он добавил, что по этой причине Киев хочет заблокировать проект. Также Витренко заявил, что трубопровод якобы "угрожает мировой безопасности".
"Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG. — Прим. Лайфа.), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам", — сказал глава "Нафтогаза".
Ранее немецкий регулятор допустил "Нафтогаз Украины" и "Оператора ГТС Украины" к сертификации "Северного потока – 2". При этом в Германии уточнили, что права вето у них нет.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску.
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