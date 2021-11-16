Глава "Нафтогаза" Витренко раскрыл реальные потери Украины из-за "Северного потока — 2"

После запуска газопровода "Северный поток — 2" Украина будет терять каждый год по два миллиарда долларов. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны", — сказал Витренко в интервью Reuters.

Он добавил, что по этой причине Киев хочет заблокировать проект. Также Витренко заявил, что трубопровод якобы "угрожает мировой безопасности".