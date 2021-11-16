Депутат Рады Кива раскрыл план спровоцировать Россию с помощью базы НАТО на Украине
По словам парламентария, перед новым министром обороны Незалежной Алексеем Резниковым стоит задача по созданию базы альянса в стране в течение полугода.
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Власти Украины планируют создать в стране военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию на "агрессивные действия". Об этом рассказал Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Задача нового министра обороны Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ", — написал Кива на странице в "Фейсбуке".
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Необдуманная политика Киева в результате поставит точку на истории Украины и разделит страну на части, считает парламентарий. Он добавил, что ценой украинского национализма и партнёрства с Западом стали окончательный развал и уничтожение государства.
Ранее сенатор Сергей Цеков уличил НАТО в "непрозрачности" после слов о "силах России" у границ Украины. По его словам, обострению ситуации способствуют не Российские вооружённые силы, а американские корабли в Чёрном море.
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