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Депутат Рады Кива раскрыл план спровоцировать Россию с помощью базы НАТО на Украине

По словам парламентария, перед новым министром обороны Незалежной Алексеем Резниковым стоит задача по созданию базы альянса в стране в течение полугода.

16 ноября, 02:26

Фото © ТАСС / Zuma

Власти Украины планируют создать в стране военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию на "агрессивные действия". Об этом рассказал Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Задача нового министра обороны Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ", — написал Кива на странице в "Фейсбуке".

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Необдуманная политика Киева в результате поставит точку на истории Украины и разделит страну на части, считает парламентарий. Он добавил, что ценой украинского национализма и партнёрства с Западом стали окончательный развал и уничтожение государства.

Ранее сенатор Сергей Цеков уличил НАТО в "непрозрачности" после слов о "силах России" у границ Украины. По его словам, обострению ситуации способствуют не Российские вооружённые силы, а американские корабли в Чёрном море.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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