Последние приготовления перед войной: Как американское оружейное лобби разжигает конфликт в Донбассе НАТО и США скрывают количество поставляемого на Украину оружия, значительно занижая официально заявленные цифры. Объясняется это желанием должностных лиц утаить подготовку к войне на Юго-Востоке. 15 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

В условиях перманентных боевых действий в Донбассе украинская армия активно расходует снаряды и вооружение, которые самостоятельно не производит. Для США крайне выгодно поставлять в Киев залежавшееся вооружение, поскольку это удовлетворяет интересы американского оружейного лобби и формально соответствует моральным обязательствам перед своим сателлитом.

Военно-транспортной авиацией США на Украину отправлено 80 тонн боеприпасов. Эта поставка является частью военной помощи общей стоимостью 60 миллионов долларов, которую Джо Байден обещал Владимиру Зеленскому, сообщает Посольство США в Киеве.

Как полагает военный эксперт Алексей Леонков, данного количества боеприпасов хватит для проведения войсковой операции, если они попадут в зону боевых действий. При этом вопрос состоит в том, насколько интенсивным будет бой, какие комплексы примут участие. Пока не ясно, что именно привезли американские партнёры.

— Допустим, привезли снаряды для артиллерии, например 152-го калибра и 122-го. По советским нормам на поражение цели нужно примерно шесть снарядов, на поражение групповой цели на площади один гектар — три снаряда. А вот чтобы уже уничтожить взвод или батарею, необходимо 270 снарядов 152-го калибра и порядка 450 снарядов 122-го калибра. Второй момент: если мы берём укрепрайон, где защитники Донбасса вырыли окопы, оборудовали опорные пункты тоже площадью примерно с гектар, то чтобы подавить эту позицию, нужно будет порядка 150 снарядов 152-го калибра. В среднем снаряд для такой пушки весит порядка 40 килограммов. Вот и спрашивается, много или мало 80 тонн? Для войсковой операции — достаточно, — подчеркнул Леонков.

Он добавил, что с большой долей вероятности это не все поставки, а только те, которые афишируются публично. Большинство же грузов, по его мнению, доставляется через Одесский морской порт. Делается это для отвода глаз, чтобы казалось, что сил у Украины хватит только на поддержание вялотекущего конфликта, но не для масштабного наступления.

Как отметил политолог Марат Баширов, зачастую "американская помощь" выражалась в том, что на Украину поступало вооружение, которое фактически нельзя было использовать. По его мнению, американцам меньше всего хочется, чтобы украинские военные распродали полученное оружие.

— Скажем, привезли они боеприпасы для знаменитых "Джавелинов" — и на склад. А использовать нельзя, потому как, только они появятся в руках украинских военных — уже через сутки будут куплены неизвестными из других стран. Украина до сих пор использует в основном оружие советского образца, в том числе и танки. У советской техники другие диаметры и характеристики, которые не соответствуют стандартам НАТО, так что вопрос остаётся открытым, что именно привезли. Возможно, это мины, некое стрелковое оружие, в общем, мелочь, которая не сильно изменит баланс сил, — подчеркнул эксперт.

При этом может показаться странным, что США накачивают Украину оружием, так как в случае открытого военного противостояния её положение с большой долей вероятности будет только ухудшаться. Как полагает политолог Александр Роджерс, скорее всего, речь может идти не о геополитике, а о том, что в США есть своё коррупционное лобби, преследующее более прагматичные интересы.

— Они сбывают неликвид, который в любом случае нужно утилизировать, всякое старьё. Под это дело выделяются деньги на закупку, и всё это попадает в руки нужных людей. Идёт освоение бюджета, работает реальный сектор экономики, все счастливы. Тут могло бы быть не 60 миллионов, а все 600, но, скорее всего, мы наблюдаем всего лишь борьбу за бюджет и противоположная группировка не дала откусить от пирога больше. Там абсолютно аналогичная ситуация была с инфраструктурным бюджетом, который полгода принять не могли. Вроде все за, но, как доходит до конкретики, кому деньги давать, сразу идут жёсткие споры, — пояснил эксперт.

Отметим, что инфраструктурные работы, на которые выделяется около триллиона долларов США, являются одним из основных элементов программы президента Джозефа Байдена.

Напомним также, что после событий 2014 года Украина активно наращивает вооружённые силы и пытается милитаризовать экономику. Какое количество вооружения она получает от стран-доброжелателей, подсчитать сложно, так как в большинстве случаев поставки не афишируются, проходят под грифом "Секретно", а информация о них не поступает в прессу.

Авторы Никита Юрченко