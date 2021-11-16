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Си Цзиньпин в разговоре с Байденом призвал к мирному сосуществованию Китая и США

Также председатель КНР заявил, что две крупнейшие экономики мира должны усилить сотрудничество и коммуникацию.

16 ноября, 02:02

Фото © ТАСС / Zuma

Китай и США должны выполнять свои международные обязательства, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества и мирного сосуществования. Об этом на онлайн-встрече с американским президентом Джо Байденом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, заниматься не только внутренними делами, но и выполнять международные обязательства", — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

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Он подчеркнул, что странам нужно обеспечить стабильность отношений для борьбы с изменениями климата и пандемией коронавируса. Также китайский лидер заявил, что КНР и США, как две крупнейшие экономики мира, должны усилить сотрудничество и коммуникацию.

Байден в свою очередь подчеркнул важность международного сотрудничества в ключевых сферах и выразил желание лично встретиться с коллегой из Поднебесной, сообщает пресс-пул Белого дома.

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Ранее Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином, но не отступит от своих позиций.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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