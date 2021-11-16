Си Цзиньпин в разговоре с Байденом призвал к мирному сосуществованию Китая и США

Китай и США должны выполнять свои международные обязательства, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества и мирного сосуществования. Об этом на онлайн-встрече с американским президентом Джо Байденом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, заниматься не только внутренними делами, но и выполнять международные обязательства", — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что странам нужно обеспечить стабильность отношений для борьбы с изменениями климата и пандемией коронавируса. Также китайский лидер заявил, что КНР и США, как две крупнейшие экономики мира, должны усилить сотрудничество и коммуникацию.

Байден в свою очередь подчеркнул важность международного сотрудничества в ключевых сферах и выразил желание лично встретиться с коллегой из Поднебесной, сообщает пресс-пул Белого дома.