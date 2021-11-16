В Петербурге показали стихотворение Набокова, о котором ранее никто не знал. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге продемонстрировали неизвестное ранее стихотворение Владимира Набокова. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Семейный архив писателя прибыл в Северную столицу этим летом. Всего в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН разместилось более десяти тысяч предметов. В том числе стихотворение 1958 года, о котором ранее никто не знал.

По словам директора Пушкинского Дома Валентина Головина, автором короткого стихотворения The Corsar’s Lied ("Песня корсара") считается именно Владимир Набоков.

"Он писал всегда всуе, спокойно, по случаю", — подчеркнул Головин, отметив, что название произведения отсылает к немецкой романической традиции.