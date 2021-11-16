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В России впервые применили авиаракеты с вертолёта-беспилотника

"Термит" оснащён оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров.

16 ноября, 01:16

Современные ракеты семейства С-8. Фото © Рособоронэкспорт

В России впервые применили авиационные ракеты с вертолётного дрона. Это произошло во время первых испытаний беспилотного ударного вертолёта "Термит". С его борта запустили корректируемые авиационные ракеты с дальностью действия в шесть километров, рассказал генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Беспилотный вертолёт проекта "Термит" разработки НПП "Стрела" (входит в "Кронштадт") был представлен на форуме "Армия-2021". Там он демонстрировался с ракетами С-8Л концерна "Калашников".

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"Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ", — цитирует Богатикова РИА "Новости

Согласно информации с форума,. Он может уничтожать как одиночные, так и групповые цели, подвижные и неподвижные. Ракета имеет полуактивную головку самонаведения и осколочно-фугасную боевую часть.

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Ранее вице-премьер Юрий Борисов назвал беспилотники будущим вооружённых сил. По его словам, в РФ ситуация в этой сфере кардинально поменялась за последние десять лет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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