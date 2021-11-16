В России впервые применили авиаракеты с вертолёта-беспилотника
"Термит" оснащён оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров.
Современные ракеты семейства С-8. Фото © Рособоронэкспорт
В России впервые применили авиационные ракеты с вертолётного дрона. Это произошло во время первых испытаний беспилотного ударного вертолёта "Термит". С его борта запустили корректируемые авиационные ракеты с дальностью действия в шесть километров, рассказал генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.
Беспилотный вертолёт проекта "Термит" разработки НПП "Стрела" (входит в "Кронштадт") был представлен на форуме "Армия-2021". Там он демонстрировался с ракетами С-8Л концерна "Калашников".
"Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ", — цитирует Богатикова РИА "Новости
Согласно информации с форума,. Он может уничтожать как одиночные, так и групповые цели, подвижные и неподвижные. Ракета имеет полуактивную головку самонаведения и осколочно-фугасную боевую часть.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов назвал беспилотники будущим вооружённых сил. По его словам, в РФ ситуация в этой сфере кардинально поменялась за последние десять лет.
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