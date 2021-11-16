В России впервые применили авиаракеты с вертолёта-беспилотника

В России впервые применили авиационные ракеты с вертолётного дрона. Это произошло во время первых испытаний беспилотного ударного вертолёта "Термит". С его борта запустили корректируемые авиационные ракеты с дальностью действия в шесть километров, рассказал генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Беспилотный вертолёт проекта "Термит" разработки НПП "Стрела" (входит в "Кронштадт") был представлен на форуме "Армия-2021". Там он демонстрировался с ракетами С-8Л концерна "Калашников".

"Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ", — цитирует Богатикова РИА "Новости

Согласно информации с форума,. Он может уничтожать как одиночные, так и групповые цели, подвижные и неподвижные. Ракета имеет полуактивную головку самонаведения и осколочно-фугасную боевую часть.