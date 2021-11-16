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Врач Чурадзе перечислил препараты, которые опасно принимать при ковиде

Они могут негативно сказаться на качестве иммунного ответа, подчеркнул специалист.

16 ноября, 00:57

Фото © Pixabay

Есть ряд препаратов, которые пациентам с коронавирусом ни в коем случае нельзя принимать без назначения врача. О них рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе. Так, медик отметил, что ковид не является показанием к назначению антибиотиков.

"У пациентов с CoViD-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции", — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

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По словам Чурадзе, антибактериальные препараты могут негативно сказаться на качестве иммунного ответа. Кроме того, принимая антибиотик без показания, человек повышает устойчивость флоры к нему. В результате, когда лекарство действительно будет необходимо, оно уже окажется неэффективно.

Также врач перечислил симптомы коронавируса, при которых следует обратиться за медицинской помощью. К ним он отнёс длительную лихорадку, признаки дыхательной недостаточности, температуру выше 38 градусов в течение трёх дней и больше, снижение сатурации ниже 95, усиление одышки и нарастание слабости.

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Ранее был зарегистрирован первый российский инъекционный препарат для лечения ковида "Арепливир". Позже стали известны сроки запуска его производства.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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