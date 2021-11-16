Космическое командование США заявило, что Россия на испытаниях сбила советский спутник

Космическое командование США заявило, что в ходе испытаний противоспутниковых ракет Россия якобы сбила советский спутник, обломки которого создали угрозу для МКС.

"Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник "Космос-1408" и создала поле обломков на низкой околоземной орбите", — сообщается на сайте командования.

Американские военные обвинили РФ в пренебрежении безопасностью в космосе. По их словам, обломки аппарата и в дальнейшем будут угрожать космическим аппаратам и миссиям, вынуждая их совершать манёвры для предотвращения столкновений.

Также в Космическом командовании США заявили, что разрабатываемые Россией противоспутниковые системы мешают США использовать космическое пространство и подрывают стратегическую стабильность.