НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Космическое командование США заявило, что Россия на испытаниях сбила советский спутник

По словам американских военных, разрабатываемые РФ противоспутниковые системы мешают США использовать космическое пространство.

16 ноября, 00:30

Фото © Pexels

Космическое командование США заявило, что в ходе испытаний противоспутниковых ракет Россия якобы сбила советский спутник, обломки которого создали угрозу для МКС.

"Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник "Космос-1408" и создала поле обломков на низкой околоземной орбите", — сообщается на сайте командования.

Американские военные обвинили РФ в пренебрежении безопасностью в космосе. По их словам, обломки аппарата и в дальнейшем будут угрожать космическим аппаратам и миссиям, вынуждая их совершать манёвры для предотвращения столкновений.

Американский генерал заявил о создании в России "убийственного" для спутников США оружия

Американский генерал заявил о создании в России "убийственного" для спутников США оружия

Также в Космическом командовании США заявили, что разрабатываемые Россией противоспутниковые системы мешают США использовать космическое пространство и подрывают стратегическую стабильность.

Напомним, ранее Госдеп обвинил Россию в "безрассудстве" при испытании противоспутникового оружия. В дипведомстве США заявили, что испытание российской ракеты якобы спровоцировало появление множества обломков космического мусора, которые теперь угрожают "интересам всех стран" и астронавтам.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1