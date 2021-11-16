Космическое командование США заявило, что Россия на испытаниях сбила советский спутник
По словам американских военных, разрабатываемые РФ противоспутниковые системы мешают США использовать космическое пространство.
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Космическое командование США заявило, что в ходе испытаний противоспутниковых ракет Россия якобы сбила советский спутник, обломки которого создали угрозу для МКС.
"Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник "Космос-1408" и создала поле обломков на низкой околоземной орбите", — сообщается на сайте командования.
Американские военные обвинили РФ в пренебрежении безопасностью в космосе. По их словам, обломки аппарата и в дальнейшем будут угрожать космическим аппаратам и миссиям, вынуждая их совершать манёвры для предотвращения столкновений.
Также в Космическом командовании США заявили, что разрабатываемые Россией противоспутниковые системы мешают США использовать космическое пространство и подрывают стратегическую стабильность.
Напомним, ранее Госдеп обвинил Россию в "безрассудстве" при испытании противоспутникового оружия. В дипведомстве США заявили, что испытание российской ракеты якобы спровоцировало появление множества обломков космического мусора, которые теперь угрожают "интересам всех стран" и астронавтам.
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