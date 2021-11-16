Под Ростовом подросток угнал авто у матери и насмерть сбил 15-летнего пешехода

В городе Шахты Ростовской области 15-летний пешеход скончался в результате наезда автомобиля, за рулём которого находился несовершеннолетний. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Трагическое ДТП произошло вечером в понедельник, 15 ноября, на Заводской улице. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля Lada Priora, у которого не было прав, взял без спроса машину у матери и сбил 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Портал Donday со ссылкой на очевидцев сообщает, что он вышел из дома, чтобы вынести мусор.

"В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", — отметили в УГИБДД.

По факту аварии проводится проверка. Также правоохранители намерены дать правовую оценку действиям родителей несовершеннолетнего водителя.