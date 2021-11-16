Премьер Британии Джонсон призвал не забывать о позволившей победить нацизм "русской крови"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон выступает в поддержку Украины не потому, что хочет быть враждебным по отношению к России. Об этом глава британского правительства рассказал, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона. Текст выступления обнародовала канцелярия политика.

Как отметил Джонсон, "концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и прежде всего людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)". Однако "некоторые страны" не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, заявил британский премьер.

"Мы должны иметь с этим дело, мы должны справляться с этим, у нас должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения. Но следствием этого является то, что мы всё теснее сотрудничаем с теми, кто разделяет наши ценности и побуждения. Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, мы делаем это не потому, что хотим противостоять России, или потому что хотим каким-то способом стратегически изолировать или дестабилизировать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента", — подчеркнул Джонсон.

При этом премьер Британии призвал не забывать, что "именно русская кровь позволила победить нацизм". Он также упомянул ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, указав, что Лондон быстро отреагировал, когда Варшава попросила "помочь справиться с надуманным кризисом на границе с Белоруссией".

"И мы надеемся, что наши друзья, возможно, осознают, что вскоре предстоит сделать выбор между тем, чтобы направлять всё больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы или отстаивать Украину и отстаивать дело мира и стабильности, позвольте мне так выразиться", — заключил Джонсон.