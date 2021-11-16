Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не покупает уголь на "непризнанных территориях" Донбасса и не будет платить тем, кто "не признаёт независимость" Незалежной .

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о планах Киева по-тихому договориться о поставках электроэнергии. По его словам, никакие цены и условия не обсуждались. Пасечник отметил, что власти Украины были заинтересованы в организации скрытых поставок им электроэнергии и угля, потому что в Незалежной энергетический кризис и она стоит на пороге веерных отключений.