"Жёстко он поставил США на место": Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о том, кому не будет платить Украина
Ранее лидер Незалежной заявил, что Киев не закупает уголь на "непризнанных территориях" Донбасса.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не покупает уголь на "непризнанных территориях" Донбасса и не будет платить тем, кто "не признаёт независимость" Незалежной.
"Жёстко он поставил США на место", — написала Захарова в своём телеграм-канале, комментируя слова Зеленского.
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Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о планах Киева по-тихому договориться о поставках электроэнергии. По его словам, никакие цены и условия не обсуждались. Пасечник отметил, что власти Украины были заинтересованы в организации скрытых поставок им электроэнергии и угля, потому что в Незалежной энергетический кризис и она стоит на пороге веерных отключений.
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