Регулятор ФРГ подтвердил участие Украины в сертификации "Северного потока – 2" без права вето
Компании "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" имеют процессуальные права, в том числе право заявлять своё мнение.
Фото © ТАСС / DPA
Немецкий регулятор BNetzA подтвердил, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG (оператора "Северного потока – 2"). При этом компании не будут иметь права вето. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Ранее об этом заявляли представители обеих украинских компаний. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что компания готова привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.
"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что предприятия "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные стороны имеют процессуальные права, в том числе право заявлять своё мнение. Права вето это не подразумевает", — рассказали в пресс-службе регулятора.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску.
Ранее в ФРГ заявили о возможной заморозке "Северного потока – 2" ради своих интересов и Украины. По словам автора газеты Süddeutsche Zeitung Штефана Корнелиуса, будущее Правительство Германии может пойти на такие меры, чтобы избавиться от "энергетической зависимости" от РФ.
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