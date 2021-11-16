Регулятор ФРГ подтвердил участие Украины в сертификации "Северного потока – 2" без права вето

Немецкий регулятор BNetzA подтвердил, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG (оператора "Северного потока – 2"). При этом компании не будут иметь права вето. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Ранее об этом заявляли представители обеих украинских компаний. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что компания готова привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что предприятия "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные стороны имеют процессуальные права, в том числе право заявлять своё мнение. Права вето это не подразумевает", — рассказали в пресс-службе регулятора.