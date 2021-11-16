Порошенко назвал пощёчиной принятый в России указ о гуманитарной помощи Донбассу

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что принятый в РФ указ о гуманитарной помощи Донбассу, который подразумевает отмену квот на товары из ДНР и ЛНР, фиксирует новые границы российской агрессии.

"Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощёчина всем, кто искренне искал мирного урегулирования", — написал Порошенко в своём телеграм-канале.

По словам бывшего лидера Незалежной, Москва якобы ускоряет сценарий "аннексии" Донбасса и "нагло показывает," что ей "нужно не мирное урегулирование, а полная капитуляция Украины и Запада". Порошенко призвал Киев требовать не только отмены указа, но и отмены рублёвой зоны и решения о выдаче жителям региона паспортов РФ.

"Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, чётко предупредивших Москву о "серьёзных последствиях" в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнёры. Самое время для остановки сертификации "Северного потока – 2", — заключил Порошенко.