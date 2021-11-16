Президент России Владимир Путин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев своими статьями об Украине загнали лидера Незалежной Владимира Зеленского в угол. Об этом заявил экс-представитель Киева на переговорах по Донбассу — бывший посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный.

"Господин Зеленский, как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы: топчется у доски и на вопросы учителя не то что ответ дать не может, а даже звук элементарный издать не может", — сказал Бессмертный в беседе с телеканалом Espreso.

Дипломат призвал Зеленского найти ответы на вопросы российских политиков, так как Украина якобы воюет с РФ. По словам экс-посла, складывается впечатление, что Незалежная "в лице вождей получила удар по одной щеке и подставляет другую". Бессмертный добавил, что от украинских СМИ также не последовало адекватной реакции и ответа на темы, поднятые российскими журналистами.

Напомним, в своей статье российский лидер назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Глава государства указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.