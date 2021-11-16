Украинский омбудсмен Денисова сообщила о кровавой рвоте у Саакашвили

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего гражданство Незалежной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили началась кровавая рвота, но врачей к нему не пускают.

"Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота", — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.