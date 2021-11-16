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Украинский омбудсмен Денисова сообщила о кровавой рвоте у Саакашвили

Она отметила, что во вторник намерена лично проверить состояние политика, находящегося в тюремной больнице в Глдани.

16 ноября, 01:43

Фото © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего гражданство Незалежной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили началась кровавая рвота, но врачей к нему не пускают.

"Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота", — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.

Саакашвили вновь отказались пускать в суд

Саакашвили вновь отказались пускать в суд

По её словам, консилиум не может попасть к Саакашвили уже второй день. Денисова добавила, что 16 ноября намерена лично проверить состояние политика, находящегося в тюремной больнице в Глдани.

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.

В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили

В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили

8 ноября Саакашвили в связи с ухудшением здоровья перевели в тюремную больницу, хотя он настаивал на гражданской клинике. Там сразу же произошёл скандал. Грузинские власти заявили, что политик физически и словесно оскорбил сотрудников учреждения. Сам Саакашвили утверждает, что его избили. Позже появилось видео, как экс-президент сопротивляется и ломает оборудование в больнице. Вскоре он прекратил голодовку, однако, по словам его девушки, состояние политика продолжает ухудшаться и он даже не может встать с кровати. Вместе с тем главврач медучреждения подчёркивает, что жизни бывшего лидера страны ничего не угрожает.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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