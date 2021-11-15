Саакашвили вновь отказались пускать в суд

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии вновь отказывается от доставки экс-президента Михаила Саакашвили на очередное заседание в суд в целях безопасности. Об этом говорится в распространённом в понедельник заявлении ведомства.

"Согласно информации, запрошенной у Службы госбезопасности, представление осуждённого Михаила Саакашвили в зале заседаний суда исходя из вопросов его безопасности связано с определёнными рисками. На данном этапе осуждённый Михаил Саакашвили отказывается от существенной части лечения, его доставка на судебный процесс создаёт дополнительные риски для его здоровья", — сообщается в заявлении пенитенциарной службы.