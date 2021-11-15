Саакашвили вновь отказались пускать в суд
Доставка на процесс создаёт дополнительные риски для его здоровья, считают врачи.
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Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии вновь отказывается от доставки экс-президента Михаила Саакашвили на очередное заседание в суд в целях безопасности. Об этом говорится в распространённом в понедельник заявлении ведомства.
"Согласно информации, запрошенной у Службы госбезопасности, представление осуждённого Михаила Саакашвили в зале заседаний суда исходя из вопросов его безопасности связано с определёнными рисками. На данном этапе осуждённый Михаил Саакашвили отказывается от существенной части лечения, его доставка на судебный процесс создаёт дополнительные риски для его здоровья", — сообщается в заявлении пенитенциарной службы.
Минюст Грузии предложил провести судебное заседание дистанционно или в тюремной больнице. В ведомстве заверили, что в этом случае обеспечат дистанционное участие в судебном процессе Саакашвили.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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