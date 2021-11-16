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Регион
Опубликовано 16 ноября 2021, 04:52

Депутат Госдумы Тетердинко призвал вместе решать общие проблемы Петербурга и Ленобласти

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В качестве примера парламентарий привёл Гатчинское шоссе. Дорога нуждается в капитальном ремонте от Красного Села до посёлка Виллози, который находится в Ломоносовском районе Ленобласти.

Депутат Госдумы Александр Тетердинко рассказал, что у Санкт-Петербурга и Ленинградской области есть общие проблемы, которые нужно совместно решать. В беседе с газетой "Петербургский дневник" парламентарий, в частности, заявил о необходимости взаимодействия двух субъектов по вопросам транспортной инфраструктуры.

Тетердинко, впервые избранный депутатом Госдумы, в нижней палате парламента представляет жителей муниципального округа Юго-Запад Санкт-Петербурга (212-й округ).

В качестве примера парламентарий привёл Гатчинское шоссе. Дорога нуждается в капитальном ремонте от Красного Села до посёлка Виллози, который находится в Ломоносовском районе Ленобласти. Тут региональные власти обоих субъектов должны совместно решать эту проблему, подчеркнул Тетердинко.

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Есть и другие предложения по транспортным решениям. В первую очередь это строительство метро в Красносельском районе.

"Если мы говорим о Красносельском районе Петербурга, то район, в котором проживает почти 400 тысяч горожан, не имеет ни одной станции метро. Каждое утро и каждый вечер район задыхается в пробках. Люди тратят на дорогу по два часа в каждую сторону, совершая множество пересадок. Это ненормальная ситуация для мегаполиса XXI века. Решить транспортную проблему Юго-Запада без строительства станций метро невозможно", — заметил депутат.

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Тетердинко добавил, что назрела необходимость в строительстве трассы М-15, которая соединила бы южный берег Финского залива и кольцевую автодорогу. По мнению парламентария, уличная дорожная сеть уже не справляется с автомобильным потоком.

"Поскольку М-15 — трасса федерального значения, на её проектирование и строительство необходимо добиваться получения средств из федерального бюджета. Я уже занимаюсь этой проблемой. Это, кстати, касается и вопросов федерального финансирования строительства метрополитена", — резюмировал депутат.

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Иван Косицын
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