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Дед Мороз привился от ковида

Через два дня новогодний волшебник отпразднует свой день рождения и отправится в тур по России.

16 ноября, 02:15

Фото © Дом Деда Мороза

Дед Мороз вакцинировался от коронавируса перед своим днём рождения. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге", — сказал глава региона в эфире телеканала РБК.

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По словам губернатора, 18 ноября в Великом Устюге будет зажжена первая новогодняя ёлка и дан старт праздничным мероприятиям. Также начнётся тур Деда Мороза по России. Граждане смогут посетить эти мероприятия по QR-кодам, ПЦР-тестам и справкам о перенесённом заболевании.

Ранее Лайф рассказывал, что Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в резиденции в Великом Устюге. К нему прибыли члены избирательной комиссии и привезли бюллетени и переносную урну, куда новогодний волшебник и опустил заполненные бумаги.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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