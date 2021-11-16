Дед Мороз привился от ковида
Через два дня новогодний волшебник отпразднует свой день рождения и отправится в тур по России.
Фото © Дом Деда Мороза
Дед Мороз вакцинировался от коронавируса перед своим днём рождения. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге", — сказал глава региона в эфире телеканала РБК.
По словам губернатора, 18 ноября в Великом Устюге будет зажжена первая новогодняя ёлка и дан старт праздничным мероприятиям. Также начнётся тур Деда Мороза по России. Граждане смогут посетить эти мероприятия по QR-кодам, ПЦР-тестам и справкам о перенесённом заболевании.
Ранее Лайф рассказывал, что Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в резиденции в Великом Устюге. К нему прибыли члены избирательной комиссии и привезли бюллетени и переносную урну, куда новогодний волшебник и опустил заполненные бумаги.
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