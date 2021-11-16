Дед Мороз привился от ковида

Дед Мороз вакцинировался от коронавируса перед своим днём рождения. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге", — сказал глава региона в эфире телеканала РБК.

По словам губернатора, 18 ноября в Великом Устюге будет зажжена первая новогодняя ёлка и дан старт праздничным мероприятиям. Также начнётся тур Деда Мороза по России. Граждане смогут посетить эти мероприятия по QR-кодам, ПЦР-тестам и справкам о перенесённом заболевании.