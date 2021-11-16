Россия впервые попала в десятку мировых лидеров по количеству суперкомпьютеров

Россия впервые вошла в десятку стран мира по количеству суперкомпьютеров. Согласно данным рейтинга TOP 500, РФ переместилась с 11-го на седьмое место среди держав, имеющих подобные системы.

В список попали три суперкомпьютера от компании "Яндекс" — "Червоненкис" (занял 19-е место), "Галушкин" (36-е) и "Ляпунов" (40-е), два от Сбербанка — Christofari Neo (43-е) и Christofari (72-е), Lomonosov-2 от МГУ (241-е), а также Grom от компании МТС (294-е).

Лидерами рейтинга среди стран стали Китай со 173 суперкомпьютерами, следом идут США (149) и Япония (32). Первое место четвёртый год подряд занял японский суперкомпьютер "Фугаку", разработанный Fujitsu и НИИ физико-химических исследований RIKEN.

Рейтинг суперкомпьютеров TOP 500 публикуется с 1993 года дважды в год — в июне и ноябре. Он включает 500 самых мощных вычислительных систем мира. При составлении списка исследователи из США оценивают количество ядер, пиковую производительность, быстродействие и мощность машин.

На июнь этого года в России было три суперкомпьютера: Cristofari (занимал 61-е место), Lomonosov-2 (199-е) и MTS Grom (240-е). В тройку лидеров также входили Китай, США и Япония.