Стало известно, во сколько россиянам обойдётся обновление детского гардероба на зиму

Россияне в период с 1 сентября по 10 ноября 2021 года купили на 176% больше товаров из сегмента детской одежды, чем за аналогичный период прошлого года. А оборот платежей интернет-магазинов, продающих такую продукцию, вырос на 118%. При этом число покупателей увеличилось на 156%, но средний чек снизился на 21%, до 3432 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков ведущей онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda, проведённого совместно с экспертами ЮKassa. Результаты анализа есть в распоряжении Лайфа.

"Чаще всего пользователи оплачивали покупки стоимостью от тысячи до двух тысяч рублей — это 21% от всех платежей. В премиум-сегменте детской одежды также наблюдается повышенный спрос. Товары стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей покупались на 241% чаще, от 80 до 100 тысяч рублей — на 38%, от 100 до 500 тысяч рублей — на 140%", — говорится в сообщении.

Так, по данным Lamoda, в зимний гардероб вошли шарф, перчатки, шапка, варежки, куртка, тёплые брюки, колготки, рейтузы, сапоги, ботинки и свитер. Такой набор вещей обошёлся родителям девочек в 18 638 рублей, что почти на две тысячи больше, чем в прошлом году (16 730 рублей). Аналогичные товары для мальчиков суммарно стоят 16 724 рубля, эта сумма существенно не отличается от прошлогодней цены.

Согласно результатам исследования, самыми популярными товарами для девочек стали ботинки, средняя цена на которые составила 3241 рубль, куртки (3996 рублей) и колготки (331 рубль). При этом по сравнению с прошлым годом в этом сезоне родители малышек больше интересовались свитерами (+235%), варежками (+65%), перчатками (+60%) и тёплыми брюками (+56%). Для мальчиков чаще покупали ботинки, за которые в среднем заплатили 3212 рублей, куртки (3936 рулей) и шапки (916 рублей). Кроме того, свитера стали покупать в 5,3 раза больше по сравнению с прошлым годом, а сапоги и тёплые брюки — в два раза чаще. При этом родители девочек предпочитают розовый и чёрный цвета одежды, а родители мальчиков — синий и чёрный. Наибольшей популярностью пользовались такие бренды, как Play Today, Sela, "Котофей", Acoola, T.Taccardi и Gloria Jeans.