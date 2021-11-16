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Регион
Опубликовано 16 ноября 2021, 13:00

Первый китайский гонщик в истории "Формулы-1" станет напарником Боттаса в новом сезоне

Отметим, что финский гонщик в этом году выступает за "Мерседес" вместе с Льюисом Хэмилтоном.

Гонщик Чжоу Гуаньюй станет пилотом команды "Формулы-1" "Альфа-Ромео" и будет первым представителем Китая в королевских гонках. Об этом объявила пресс-служба команды.

Гуаньюй заменит итальянца Антонио Джовинацци, который выступал за "Альфа-Ромео" с 2019 года. Его лучшим результатом стало пятое место на трассе в Бразилии в том же 2019 году. Отметим, что ещё одним пилотом "Альфа-Ромео" станет Вальттери Боттас, который в этом сезоне выступает за "Мерседес" вместе с Льюисом Хэмилтоном.

Стало известно, кто будет партнёром Хэмилтона после ухода Боттаса из "Мерседеса"
Стало известно, кто будет партнёром Хэмилтона после ухода Боттаса из "Мерседеса"

Ранее Лайф сообщал, что вместо Боттаса в новом сезоне пилотом "Мерседеса" будет 23-летний британский пилот Джордж Расселл.

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Фото © ТАСС / ZUMA / Sebastian Rozendaal

Шамиль Гаджиев
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