Первый китайский гонщик в истории "Формулы-1" станет напарником Боттаса в новом сезоне
Отметим, что финский гонщик в этом году выступает за "Мерседес" вместе с Льюисом Хэмилтоном.
Гонщик Чжоу Гуаньюй станет пилотом команды "Формулы-1" "Альфа-Ромео" и будет первым представителем Китая в королевских гонках. Об этом объявила пресс-служба команды.
Гуаньюй заменит итальянца Антонио Джовинацци, который выступал за "Альфа-Ромео" с 2019 года. Его лучшим результатом стало пятое место на трассе в Бразилии в том же 2019 году. Отметим, что ещё одним пилотом "Альфа-Ромео" станет Вальттери Боттас, который в этом сезоне выступает за "Мерседес" вместе с Льюисом Хэмилтоном.
Ранее Лайф сообщал, что вместо Боттаса в новом сезоне пилотом "Мерседеса" будет 23-летний британский пилот Джордж Расселл.
Фото © ТАСС / ZUMA / Sebastian Rozendaal