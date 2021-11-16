Первый китайский гонщик в истории "Формулы-1" станет напарником Боттаса в новом сезоне

Отметим, что финский гонщик в этом году выступает за "Мерседес" вместе с Льюисом Хэмилтоном.

Гуаньюй заменит итальянца Антонио Джовинацци, который выступал за "Альфа-Ромео" с 2019 года. Его лучшим результатом стало пятое место на трассе в Бразилии в том же 2019 году. Отметим, что ещё одним пилотом "Альфа-Ромео" станет Вальттери Боттас, который в этом сезоне выступает за "Мерседес" вместе с Льюисом Хэмилтоном.