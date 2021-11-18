Байден подтвердил возможность бойкота Олимпиады в Пекине
Игры пройдут с 4 по 20 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта.
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Президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что администрация Белого дома рассматривает возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
"Мы рассматриваем", — коротко сказал Байден, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о возможности дипломатического бойкота США Олимпиады в Пекине.
Как рассказывал Лайф, ранее газета Washington Post писала, что окончательное решение ещё не принято, однако Байдену уже дали соответствующие рекомендации. Предполагается, что американский лидер должен огласить позицию Вашингтона до конца ноября. Данная мера призвана стать ответом со стороны Штатов на приписываемые Китаю нарушения прав человека.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, нашу страну в Китае представят 216 спортсменов.
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