Песков объяснил, чем закончатся попытки Киева решить конфликт в Донбассе силой
По словам представителя Кремля, Незалежная буквально "накачивается" боеприпасами, которые ей поставляет НАТО. Это и вдохновляет украинскую власть на совершение радикальных поступков.
Фото © Facebook / Генеральний штаб ВСУ
Намерение Киева решить конфликт в Донбассе силой станет шагом в сторону очередной катастрофы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
По его словам, Незалежная буквально "накачивается" боеприпасами, которые ей поставляют западные страны.
"Всё это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки Минских договорённостей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать ещё один шаг в сторону очередной катастрофы", — высказался представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов. Это уже четвёртая поставка в рамках поручения, которое президент Соединённых Штатов Джо Байден дал в августе. В рамках третьей партии в конце октября Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.
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