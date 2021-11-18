Песков объяснил, чем закончатся попытки Киева решить конфликт в Донбассе силой

Намерение Киева решить конфликт в Донбассе силой станет шагом в сторону очередной катастрофы. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его словам, Незалежная буквально "накачивается" боеприпасами, которые ей поставляют западные страны.

"Всё это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки Минских договорённостей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать ещё один шаг в сторону очередной катастрофы", — высказался представитель Кремля.