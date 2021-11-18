Статус о вакцинации от ковида в резюме указывает каждый шестой россиянин

Каждый шестой россиянин указывает свой статус о вакцинации от ковида в резюме. При этом общий показатель вакансий по всей стране, в которых указано пожелание к наличию сертификатов о прививке или информация о готовности привиться при необходимости, составляет лишь 2%. Такие данные предоставили аналитики сервиса по поиску работы Superjob, сообщает ТАСС.

Специалисты провели исследование среди 1,1 миллиона вакансий и трёх миллионов резюме (в открытом и закрытом доступе), размещённых в период с 16 октября по 16 ноября. Отмечается, что чаще всего информация о вакцинации от ковида интересна работодателям из сферы медицины, образования, продаж, строительства (в том числе и вахтовым методом), логистики и производства. При этом доля соискателей, которые указали свой статус о прививке против инфекции в резюме, составляет более 17%. Из них россиян, у кого уже есть сертификат, 14,8%, а готовых к вакцинации или проходящих её — 2,8%.

Причём данный показатель увеличился по сравнению с октябрём. Это связано с тем, что в прошлом месяце ещё не были введены ограничительные меры по всей стране и россияне не знали о дальнейших планах поэтапного и повсеместного внедрения QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий в разных субъектах РФ. Так, в октябре доля соискателей, указывающих наличие сертификатов, составляла 14%.

Аналитики отмечают, что на рынке труда начали появляться вакансии термометристов ("администраторов / специалистов по термометрии"), которые должны измерять температуру при входе в учреждение и выдавать средства индивидуальной защиты посетителям, а также консультировать их при необходимости. В Москве такой специалист будет получать 30 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — от 20 до 22 тысяч рублей на пятидневке с восьмичасовым рабочим днём.