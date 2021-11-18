В РФПИ ждут взаимного с ЕС признания ковид-сертификатов в 2022 году
При этом сейчас из-за вспышки инфекции в Европе некоторые страны вообще могут закрыться для путешественников, предупредил Кирилл Дмитриев.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ждёт взаимного с Евросоюзом признания сертификатов о вакцинации в 2022 году. Сейчас этим вопросом занимается Минздрав РФ, заявил глава организации Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что некоторые политические силы пытаются воспрепятствовать этому, но в чём мы видим плюс. Во-первых, российские туристы — одни из лучших путешественников в мире. Многие страны их хотят видеть. Именно поэтому сто государств принимают людей, которые вакцинированы "Спутником V", — сказал он.
При этом сейчас в Европе наблюдается мощная вспышка ковида. И в ближайший месяц, возможно, некоторые страны вообще могут закрыться для путешествий.
По мнению главы РФПИ, вопрос о признании "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения будет решён в ближайшие несколько месяцев, за которые должны быть пройдены оставшиеся "бюрократические этапы". Что же касается признания в РФ зарубежных препаратов от инфекции, для этого их производители должны подать заявки в Минздрав, напомнил Дмитриев.
Ранее президент Владимир Путин призвал к взаимному признанию вакцин в мире в ближайшее время. Российский лидер отметил, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет восстановить глобальную деловую, туристическую и другие виды активности.
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