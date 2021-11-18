В РФПИ ждут взаимного с ЕС признания ковид-сертификатов в 2022 году

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ждёт взаимного с Евросоюзом признания сертификатов о вакцинации в 2022 году. Сейчас этим вопросом занимается Минздрав РФ, заявил глава организации Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что некоторые политические силы пытаются воспрепятствовать этому, но в чём мы видим плюс. Во-первых, российские туристы — одни из лучших путешественников в мире. Многие страны их хотят видеть. Именно поэтому сто государств принимают людей, которые вакцинированы "Спутником V", — сказал он.

При этом сейчас в Европе наблюдается мощная вспышка ковида. И в ближайший месяц, возможно, некоторые страны вообще могут закрыться для путешествий.

По мнению главы РФПИ, вопрос о признании "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения будет решён в ближайшие несколько месяцев, за которые должны быть пройдены оставшиеся "бюрократические этапы". Что же касается признания в РФ зарубежных препаратов от инфекции, для этого их производители должны подать заявки в Минздрав, напомнил Дмитриев.