Меркель просила Путина о переговорах в "нормандском формате"

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель очень сожалеет, что встречу в "нормандском формате" так и не удалось согласовать. Об этом политик заявила во время пресс-конференции.

"Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось", — отметила Меркель.

По её мнению, такая встреча должна была состояться, а публикация переписки глав МИД РФ, Франции и ФРГ ничего уже не изменит.