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Меркель просила Путина о переговорах в "нормандском формате"

Но возможности для проведения обсуждений перед её уходом с поста канцлера ФРГ так и не нашлось.

18 ноября, 18:37

Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель очень сожалеет, что встречу в "нормандском формате" так и не удалось согласовать. Об этом политик заявила во время пресс-конференции.

"Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось", — отметила Меркель.

Путин высказался о возможном проведении встречи в "нормандском формате"

Путин высказался о возможном проведении встречи в "нормандском формате"

По её мнению, такая встреча должна была состояться, а публикация переписки глав МИД РФ, Франции и ФРГ ничего уже не изменит.

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате". По словам министра, для российской стороны важна содержательная сторона дела, а не протокольные договорённости.

В Киеве усомнились в возможности продолжения "нормандского формата"

В Киеве усомнились в возможности продолжения "нормандского формата"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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