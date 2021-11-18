Меркель просила Путина о переговорах в "нормандском формате"
Но возможности для проведения обсуждений перед её уходом с поста канцлера ФРГ так и не нашлось.
Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель очень сожалеет, что встречу в "нормандском формате" так и не удалось согласовать. Об этом политик заявила во время пресс-конференции.
"Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось", — отметила Меркель.
По её мнению, такая встреча должна была состояться, а публикация переписки глав МИД РФ, Франции и ФРГ ничего уже не изменит.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате". По словам министра, для российской стороны важна содержательная сторона дела, а не протокольные договорённости.
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