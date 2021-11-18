Стала известна дата выхода спин-оффа сериала "Как я встретил вашу маму". Видео © Instagram / hulu

Комедийный сериал "Как я встретила вашего папу" появится на стриминговом сервисе Hulu 18 января 2022 года. Проект станет спин-оффом популярного ситкома "Как я встретил вашу маму". Однако сюжет будет строиться в центре истории от лица героини Софи.

Hulu на странице в "Инстаграме" также опубликовал видеоролик, знакомящий зрителей с актёрским составом. В частности, в проекте снялись Хилари Дафф, Кристофер Лоуэлл, Том Эйнсли и другие актёры. Пока не ясно, насколько ностальгическим получилась новая часть, но дизайн логотипа, который напомнит давним поклонникам о "Как я встретил вашу маму", бесспорно, порадует их.

"Как я встретил вашу маму" — комедийный сериал, который выходил с 2005 по 2014 год. По сюжету герой по имени Тед Мосби, которого играет Джош Рэднор, рассказывает детям о своей молодости и вспоминает истории его друзей. Он утверждает, что хочет подробно рассказать им о встрече с их матерью, но на самом деле повествование уводит его совсем в другую сторону.