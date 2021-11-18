Премьер Израиля впервые с 2013 года провёл разговор с президентом Турции

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает газета The Jerusalem Post, это была первая с 2013 года прямая беседа между главой израильского кабмина и турецким лидером.

В ходе беседы Бенет поблагодарил Эрдогана за его участие в освобождении супругов Натали и Морди Окнин из стамбульской тюрьмы. В Израиле считают, что их арест был вызван реальными подозрениями Турции в том, что пара занималась шпионажем.

Израильский премьер также высоко оценил связь между Иерусалимом и Анкарой, назвав её "эффективной и сдержанной".