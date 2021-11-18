Премьер Израиля впервые с 2013 года провёл разговор с президентом Турции
В ходе беседы Нафтали Бенет первым делом поблагодарил Реджепа Эрдогана за его участие в освобождении супругов Натали и Морди Окнин из стамбульской тюрьмы.
Нафтали Бенет и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Евгений Биятов / ZUMA
Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает газета The Jerusalem Post, это была первая с 2013 года прямая беседа между главой израильского кабмина и турецким лидером.
В ходе беседы Бенет поблагодарил Эрдогана за его участие в освобождении супругов Натали и Морди Окнин из стамбульской тюрьмы. В Израиле считают, что их арест был вызван реальными подозрениями Турции в том, что пара занималась шпионажем.
Израильский премьер также высоко оценил связь между Иерусалимом и Анкарой, назвав её "эффективной и сдержанной".
Лайф рассказывал, что ранее в Турции уже показывали карту с "претензиями" на Крым и Кубань. Она появилась в эфире государственного телеканала. В Госдуме отреагировали на это словами "Пусть попробуют".
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