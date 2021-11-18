НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Премьер Израиля впервые с 2013 года провёл разговор с президентом Турции

В ходе беседы Нафтали Бенет первым делом поблагодарил Реджепа Эрдогана за его участие в освобождении супругов Натали и Морди Окнин из стамбульской тюрьмы.

18 ноября, 17:59

Нафтали Бенет и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Евгений Биятов / ZUMA

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает газета The Jerusalem Post, это была первая с 2013 года прямая беседа между главой израильского кабмина и турецким лидером.

В ходе беседы Бенет поблагодарил Эрдогана за его участие в освобождении супругов Натали и Морди Окнин из стамбульской тюрьмы. В Израиле считают, что их арест был вызван реальными подозрениями Турции в том, что пара занималась шпионажем.

Глава националистического движения подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с территорией РФ

Глава националистического движения подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с территорией РФ

Израильский премьер также высоко оценил связь между Иерусалимом и Анкарой, назвав её "эффективной и сдержанной".

Лайф рассказывал, что ранее в Турции уже показывали карту с "претензиями" на Крым и Кубань. Она появилась в эфире государственного телеканала. В Госдуме отреагировали на это словами "Пусть попробуют".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1