В Петербурге пятеро полицейских скрутили школьницу за переход в неположенном месте. Видео © VK / Елена Валицкая

В Санкт-Петербурге пятеро сотрудников полиции жестоко задержали 14-летнюю школьницу, которая перешла дорогу в неположенном месте. Об инциденте на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала мама девочки Елена Валицкая, опубликовав заодно и снятые на месте происшествия кадры.

По словам женщины, инцидент произошёл 17 ноября в Красногвардейском районе. Стажи порядка скрутили ребёнка и пытались затолкать в служебный автомобиль. При этом подросток плакал и звал на помощь. Благодаря очевидцам, как утверждает Елена, всю эту историю удалось затормозить до приезда отца школьницы.

"Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребёнок не может пошевелить руками (это не преувеличение)", — высказалась женщина.

Полицейскими, которые скрутили девочку, уже заинтересовались в главке МВД России. По факту случившегося проводится проверка. В ведомстве подтвердили, что инспектор действительно остановил школьницу за переход в неположенном месте. Девочка отказалась предъявлять стражам порядка паспорт, на что они предложили проехать в отдел. Вскоре ребёнок начал сопротивляться, начался конфликт.

"Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего", — пояснили Лайфу в ГУ МВД России.

На инцидент также отреагировала омбудсмен по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. В городскую полицию был направлен соответствующий запрос.

"В рамках соглашения с органами МВД запрос отправлен (выясняют у полиции, что происходит на видео. — Прим. Лайфа). Нам сигнала не поступало", — пояснил Лайфу пресс-секретарь Митяниной.