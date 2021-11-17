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Пьяный туляк ударил полицейского головой в лицо, не попав в бар

Инцидент произошёл из-за отсутствия у мужчины QR-кода, без которого его не пускали.

17 ноября, 07:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пьяный житель Тулы ударил головой в лицо полицейского, который приехал его утихомирить. Конфликт произошёл из-за отсутствия у мужчины QR-кода, без которого его не пускали в бар. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Следственное управление СКР по Тульской области.

"По данным следствия, в ночное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в бар, не показав на входе документы, свидетельствующие о его вакцинации. На отказ работников бара впустить мужчину последний стал агрессивно себя вести", — уточняется в материале.

Как указали в СУ СКР, полицейские попытались усмирить мужчину, в итоге тот ударил одного из стражей порядка головой в лицо.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Ранее Лайф рассказал, как продавщица избила покупательницу из-за отсутствия QR-кода. Пострадавшая из Екатеринбурга пыталась решить конфликт с магазином мирным путём, но в итоге всё-таки обратилась в полицию.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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