Пьяный туляк ударил полицейского головой в лицо, не попав в бар

Пьяный житель Тулы ударил головой в лицо полицейского, который приехал его утихомирить. Конфликт произошёл из-за отсутствия у мужчины QR-кода, без которого его не пускали в бар. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Следственное управление СКР по Тульской области.

"По данным следствия, в ночное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в бар, не показав на входе документы, свидетельствующие о его вакцинации. На отказ работников бара впустить мужчину последний стал агрессивно себя вести", — уточняется в материале.

Как указали в СУ СКР, полицейские попытались усмирить мужчину, в итоге тот ударил одного из стражей порядка головой в лицо.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.