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Подозреваемого в педофилии депутата Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонова увезли на допрос

Парламентария вывели из здания в сопровождении сотрудников СОБРа. Сам он убеждал собравшихся, что дело "надуманное".

17 ноября, 07:55

Скриншот © Instagram / natalykochugova

Подозреваемого в педофилии приморского депутата от КПРФ Самсонова увезли на допрос. Видео © Instagram / natalykochugova

Депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова увезли на допрос в Следственный комитет после проведения обыска в его квартире. Видео произошедшего опубликовано в "Инстаграме" владивостокского отделения КПРФ.

На кадрах видно, что парламентария выводят из здания в сопровождении сотрудников СОБРа и сажают в служебную машину. На протяжении всего пути Самсонов продолжает общаться с журналистами и другими свидетелями происходящего, утверждая, что дело против него "надуманное". Кроме того, по его словам, уголовное преследование якобы началось после того, как он написал жалобы на нарушения на выборах.

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Напомним, Самсонова задержали ранее сегодня, 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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