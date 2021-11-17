Подозреваемого в педофилии депутата Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонова увезли на допрос
Парламентария вывели из здания в сопровождении сотрудников СОБРа. Сам он убеждал собравшихся, что дело "надуманное".
Скриншот © Instagram / natalykochugova
Подозреваемого в педофилии приморского депутата от КПРФ Самсонова увезли на допрос. Видео © Instagram / natalykochugova
Депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова увезли на допрос в Следственный комитет после проведения обыска в его квартире. Видео произошедшего опубликовано в "Инстаграме" владивостокского отделения КПРФ.
На кадрах видно, что парламентария выводят из здания в сопровождении сотрудников СОБРа и сажают в служебную машину. На протяжении всего пути Самсонов продолжает общаться с журналистами и другими свидетелями происходящего, утверждая, что дело против него "надуманное". Кроме того, по его словам, уголовное преследование якобы началось после того, как он написал жалобы на нарушения на выборах.
Напомним, Самсонова задержали ранее сегодня, 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
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