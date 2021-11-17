Подозреваемого в педофилии депутата Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонова увезли на допрос

Депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артёма Самсонова увезли на допрос в Следственный комитет после проведения обыска в его квартире. Видео произошедшего опубликовано в "Инстаграме" владивостокского отделения КПРФ.

На кадрах видно, что парламентария выводят из здания в сопровождении сотрудников СОБРа и сажают в служебную машину. На протяжении всего пути Самсонов продолжает общаться с журналистами и другими свидетелями происходящего, утверждая, что дело против него "надуманное". Кроме того, по его словам, уголовное преследование якобы началось после того, как он написал жалобы на нарушения на выборах.