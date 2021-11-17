Сборная Аргентины сумела пробиться на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре после 14-го тура южноамериканской квалификации.

Подопечные Лионеля Скалони дома сыграли вничью с Бразилией — 0:0. Стоит отметить, что пентакампеоны уже до этого обеспечили выход на ЧМ. Однако путёвку в Катар аргентинцам принесла не только их ничья, но и победа сборной Эквадора, которая на выезде переиграла Чили — 2:0.