Месси едет в Катар, Роналду — пока нет: Сборная Аргентины сыграла вничью с Бразилией и вышла на ЧМ-2022
Правда, возможным это стало после того, как Эквадор на выезде обыграл Чили со счётом 2:0.
Фото © Twitter / Selección Argentina
Сборная Аргентины сумела пробиться на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре после 14-го тура южноамериканской квалификации.
Подопечные Лионеля Скалони дома сыграли вничью с Бразилией — 0:0. Стоит отметить, что пентакампеоны уже до этого обеспечили выход на ЧМ. Однако путёвку в Катар аргентинцам принесла не только их ничья, но и победа сборной Эквадора, которая на выезде переиграла Чили — 2:0.
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