Двукратный олимпийский чемпион Ханю пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит этап Гран-при России, который пройдёт в Сочи. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Sponichi on Ice.

Спортсмен по-прежнему продолжает восстанавливаться от полученной травмы. При этом ранее сообщалось, что он вошёл в список участников российского этапа серии. Добавим, что Гран-при России пройдёт в Сочи с 26 по 28 ноября.