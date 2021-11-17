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Двукратный олимпийский чемпион Ханю пропустит Гран-при России по фигурному катанию

Соревнования пройдут в Сочи с 26 по 28 ноября. До этого он снялся с домашнего этапа турнира.

17 ноября, 07:18
<p>Фото © ТАСС / AP/Martin Meissner</p>

Фото © ТАСС / AP/Martin Meissner

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит этап Гран-при России, который пройдёт в Сочи. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Sponichi on Ice.

Спортсмен по-прежнему продолжает восстанавливаться от полученной травмы. При этом ранее сообщалось, что он вошёл в список участников российского этапа серии. Добавим, что Гран-при России пройдёт в Сочи с 26 по 28 ноября.

Японский фигурист Ханю пропустит домашний этап Гран-при из-за травмы

Японский фигурист Ханю пропустит домашний этап Гран-при из-за травмы

Ранее Лайф сообщал, что Юдзуру Ханю из-за травмы был вынужден пропустить домашний этап серии Гран-при. Согласно опубликованным данным, у спортсмена было диагностировано повреждение связок правой лодыжки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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